МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Риторическим вопросом, почему Россия не страдает, даже перекрывая газ Европе, задаются многие на Западе. С января российский экспорт природного газа упал более чем на четверть, но из-за роста цен российская казна пополнилась, в то время как Москва продолжает сокращать поставки. Об этом пишет CNN Business. CNBC раскрыл, как Россия может обойти нефтяные санкции Евросоюза

Экспорт газа из России в страны за пределами Содружества Независимых Государств упал почти на 28% за первые пять месяцев 2022 года. сообщает

CNN Business со ссылкой на российский государственный энергетический гигант "Газпром".

На сегодняшний день "Газпром" прекратил по меньшей мере 20 миллиардов кубометров своих ежегодных поставок газа потребителям в шести европейских странах — Польше, Болгарии, Финляндии, Дании, Германии и Нидерландах — из-за того, что они не произвели платежи в рубля в соответствии с требованием Москвы, озвученным еще в марте.

Согласно информации Международного энергетического агентства, это составляет почти 13% от общего годового импорта газа ЕС из России.

Однако глава отдела газовой аналитики EMEA в S&P Global Commodity Insights Джеймс Хакстепп рассказал CNN Business, что цены на газ выросли в среднем до 96 евро за мегаватт-час (102 доллара) в 2022 году по сравнению с прошлым годом.

В результате, отметил он, весьма "маловероятно", что Россия увидит "значительно меньше доходов, пока не будут произведены дальнейшие сокращения".

CNN Business также подчеркнул, что после ультиматума Москвы "Газпром" предложил клиентам обходной путь. Покупатели могли бы осуществлять платежи в евро или долларах на счет в российском Газпромбанке, который затем конвертировал бы средства в рубли и переводил их на второй счет, с которого производился платеж в Россию.

Многие крупные заказчики воспользовались предложением "Газпрома" сохранить поставки газа. Но другие сопротивлялись. Во вторник Shell (SHLX) Energy заявила, что "не согласилась на новые условия оплаты", в результате чего "Газпром" перекрыл потоки газа своим немецким клиентам. Нидерландская компания GasTerra также заявила в своем заявлении в понедельник, что не будет выполнять "требования Газпрома к односторонним платежам".

Как отмечает CNN Business, Евросоюз в любом случае постепенно движется к снижению своей зависимости от Москвы, наращивая импорт сжиженного природного газа (СПГ) и обещая сократить потребление российского газа на 66% до конца года.

Европейские страны также стремятся заполнить свои газовые хранилища перед зимой, чтобы избежать потенциально катастрофических перебоев с поставками. Евросоюз поставил цель, чтобы подземные склады государств-членов были заполнены не менее чем на 80% к ноябрю. В Германии рассказали о "дырах" в антироссийском эмбарго на нефть

Германия, крупнейшая экономика общеевропейского блока, особенно зависит от российского газа для энергоснабжения своих домов и тяжелой промышленности, но сумела сократить долю Москвы в своем импорте до 35% с 55% до начала конфликта на Украине.

Россия пока может не ощутить на себе воздействие этих процессов,

CNN Business подчеркнул, что Россия пока может не ощутить на себе воздействие этих процессов. Хотя ЕС является крупнейшим покупателем газа, по данным Управления энергетической информации США, рост цен на нефть и природный газ увеличил доходы Москвы.

Согласно отчету Центра исследований энергетики и чистого воздуха, импорт ископаемого топлива ЕС из страны за два месяца после начала украинского конфликта принес 47 миллиардов долларов, что вдвое больше, чем за тот же период 2021 года.

К тому же, некоторые из крупнейших энергетических компаний Европы уже начали процесс открытия новых счетов в Газпромбанке, чтобы обеспечить поставки газа, несмотря на заявления официальных лиц ЕС о том, что такой шаг будет противоречить европейским санкциям против России.