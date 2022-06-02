МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Австрия разработала юридические условия для передачи газохранилища "Газпрома" в Хайдахе другому поставщику в случае отказа компании заполнять его топливом, сообщил в четверг австрийский канцлер Карл Нехаммер. CNN: Россия не страдает, перекрыв газ Европе

На прошлой неделе в ходе телефонного разговора Нехаммер заявил президенту России Владимиру Путину, что "Газпром" потеряет газохранилище, если не будет его использовать.

"Для тех хранилищ, которые не используются, как хранилище в Хайдахе, которое принадлежит "Газпрому" и в данный момент действительно находится на уровне заполненности 0,0%, мы сейчас создали юридические предпосылки для его передачи в частно-правовом порядке, если "Газпром" это хранилище не использует", — сказал Нехаммер, выступая перед Федеральным советом Австрии (верхняя палата парламента).

По его словам, Хайдах имеет особое стратегическое значение — он снабжает ФРГ, а также австрийские регионы Тироль и Форарльберг.

"По принципу "используй или потеряй" мы создали рамочные условия, чтобы форсировать тему энергетической безопасности к зиме", — отметил Нехаммер.

Он также добавил, что Австрия уже начала заполнять газовые хранилища к предстоящей зиме.