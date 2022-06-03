МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Турция и Европейский Союз обсудили поставки газа из Азербайджана и Туркменистана в Европу через Южный газовый коридор, передает газета Milliyet. Главный "газовый враг" Европы назван, и это не Россия

Согласно данным, встреча представителей Турции и ЕС состоялась во вторник 31 мая в Анкаре. Как отмечает издание, Европа ведет переговоры о поставках газа из Азербайджана и Туркменистана для того, чтобы "удовлетворить свои энергетические потребности".

"Турецкая делегация напомнила о необходимости того, что газ должен пройти по Южному газовому коридору", — сообщается в публикации.

Кроме того, Анкара обсудит с Израилем поставки газа в Европу из Восточного Средиземноморья через турецкую территорию. Об этом ранее рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.