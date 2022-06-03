МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Стоимость газа в Европе в пятницу находится практически на уровне четверга, близко к 930 долларам за тысячу кубов, свидетельствуют данные площадки ICE Futures.

Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на отметке 927,2 доллара, что на 0,2% ниже расчетной цены четверга (928,8 доллара). В начале дня цены оставались стабильными, прибавляя в среднем 0,7%. Котировки варьируются в коридоре 927-943 доллара за тысячу кубов.