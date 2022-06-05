МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Поставки российского газа по основным маршрутам — "Северному потоку" и украинской газотранспортной системе — на фоне роста производства энергии из возобновляемых источников в Европе снизились в субботу и могут чуть опуститься в воскресенье. Об этом свидетельствуют данные WindEurope и транспортных операторов. Аналитик рассказал, как ЕС переживет падение потребления газа из России

Транзит газа по "Северному потоку" с утра субботы уменьшился почти на 9% — с примерно 7 миллионов кубометров в час до 6,4 миллиона кубометров. Номинации на прокачку в воскресенье сохраняются на этом уровне. Ранее в четверг и пятницу транзит составлял почти 7,1 миллиона кубометров в час (около 170 миллионов кубометров в сутки), свидетельствуют данные оператора магистрали Nord Stream AG.

Поставки газа через газотранспортную систему Украины в воскресенье может также чуть снизиться, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Заявка на транзит российского газа через ГИС "Суджа" на 5 июня ниже на 3,6%, составляет 40,4 миллиона кубометров по сравнению с 41,9 миллиона кубометров днём ранее.

Одним из факторов сокращения спроса на газ является рост производства энергии из возобновляемых источников. Выработка ветрогенерации в Европе к концу недели выросла в два раза — с 5,6% в понедельник до 12,2% в субботу. Однако пока это меньше среднемесячного показателя мая — 14,25%.

Сейчас Европа продолжает закачивать газ в подземные хранилища. По данным на утро 4 июня их средний уровень заполненности составляет 48,4% (рост за день на 0,4 п.п.). Общий объём газа составляет примерно 51,4 миллиарда кубометров.

Темпы закачки в целом не снизилась после серии отказов европейских компаний от оплаты за российский газ по новой схеме. "Газпром" в последние дни мая перестал поставлять газ компаниям Gasum в Финляндию и GasTerra в Нидерланды, а 1 июня — Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию.

Цены на газ в Европе на этой неделе опустились. Максимальная расчётная цена ближайших фьючерсов была зафиксирована 31 мая — 1040 долларов за тысячу кубометров, однако в пятницу показатель снизился почти до 920 долларов. Для сравнения, расчётная цена в прошлом месяце, по подсчётам РИА Новости, составила 1030 долларов за тысячу кубометров (1135 долларов в апреле и почти 1500 долларов в марте).