МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Ситуация на рынке газа в Европе ближе к осени–зиме может привести к возобновлению Россией поставок топлива в Прибалтику и увеличению транзита через украинскую станцию "Суджа", при этом "Северный поток 2" вряд ли будет задействоваться, поделился мнением с РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов. СМИ: власти Латвии не разрешают изменить расчеты с "Газпромом"

В апреле сообщалось, что прибалтийские страны решили отказаться от поставок газа из России на территорию Эстонии, Латвии и Литвы.

"Ближе к началу отопительного сезона, в зависимости от реальных потребностей европейцев и цен на газ, могут быть приняты решения, которые сейчас кажутся трудноосуществимыми. Среди них — возобновление поставок в прибалтийские страны, увеличение прокачки через ГИС "Суджа", — отметил он.

Также небольшой запас есть по турецкому коридору, добавил аналитик.

При этом, по словам Колобанова, "Северный поток 2" в 2022 году вряд ли будет задействоваться. Проект теперь воспринимается только как политический инструмент, или символ, и его запуск будет считаться крупнейшем поражением, прежде всего, США, уверен он.

Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа примерно на 100 миллиардов кубометров — на две трети — к концу года. По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45% от объёма европейского импорта и 40% от его общего потребления.

"Газпром" с января по май снизил экспорт в страны дальнего зарубежья уже на 23,2 миллиарда кубометров (–27,6%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тем временем число европейских компаний, отказавшихся от оплаты российского газа по новой схеме, достигло шести. "Газпром" в конце апреля перестал поставлять газ компаниям "Булгаргаз" в Болгарию и PGNiG в Польшу, в последние дни мая — Gasum в Финляндию и GasTerra в Нидерланды, а в начале лета — Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию.