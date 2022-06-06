МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Нерешительная позиция Евросоюза по введению эмбарго на нефть и газ обеспечила России высокую прибыль от поставок энергоресурсов, написал в колонке для чешского издания iDNES.cz экономист Лукаш Кованда. Об этом сообщает РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме

"Что-то не похоже, чтобы санкции и эмбарго им (российским энергетическим компаниям — при. ред.) сейчас очень мешали. До сих пор получать высокую прибыль им помогал в основном ЕС, который грозился ввести эмбарго, тем самым поднимая мировые цены на нефть и газ, но не вводил его. Поэтому Россия продавала много и дорого. Так будет продолжаться до конца года", — предполагает чешский экономист.

Вместе с тем Кованда отметил, что российским энергетическим компаниям также благоприятствовали разногласия в стане Евросоюза, а в результате объявления о постепенном отказе европейских стран от поставок российской нефти укрепился рубль.

"Первая реакция рынка наводит на мысль, что для России и российских компаний ничего принципиально не изменится", — заявил считает Кованда.