МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Руководитель "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон считает, что страна способна полностью отказаться от импорта природного газа в течение десяти лет.

Для этого необходимо повысить объемы добычи и производства биогаза. Этот вид топлива получают при разложении биологических отходов.

Как пишет Макогон в Facebook* (соцсеть принадлежит корпорации Meta*, которая признана в России экстремистской и запрещена), "Украина имеет очень большой потенциал для производства биогаза — до 8 миллиардов кубометров биогаза в год. Это очень амбициозная цель на следующие 10 лет".

"У Украины есть реальная возможность за счет развития собственной добычи газа и производства биогаза полностью отказаться от импорта газа", — отметил Макогон.

Он также пояснил, что через два года Украина сможет производить 0,5 млрд кубометров биогаза в год.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.