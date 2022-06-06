МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Стоимость газа на лондонской бирже ICE растет и поднимается выше 920 долларов за тысячу кубометров, об этом говорят данные площадки ICE Futures. Медведев: Европа будет "рыскать по миру" в поисках качественной нефти

Так, июльские фьючерсы по индексу TTF открыли торговую сессию на отметке 938,8 доллара, что на 2,1% выше расчетной цене пятницы (919,4 доллара). Ценовой минимум с начала торгов составил 912,8 доллара, а максимум — 940,8 доллара. В целом с 10.30 мск котировки стабильно держатся выше 920 долларов за тысячу кубов и растут в пределах 1%.

Цены на газ на европейском рынке резко подскочили после начала спецоперации на Украине: если по итогам 23 февраля расчетная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50% — до 1555,5 доллара.

В начале марта котировки четыре дня подряд обновляли исторические рекорды и 7 марта максимально поднялись до 3892 доллара. Причиной такого скачка цен стали опасения возможного запрета на ввоз российских энергоресурсов.

После этого котировки перешли к устойчивому снижению, минимальная за три месяца расчетная цена была зафиксирована 23 мая — 921,5 доллара за тысячу кубометров.