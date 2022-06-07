МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Япония считает свое участие в шельфовых нефтегазовых проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2" чрезвычайно важным с точки зрения обеспечения энергетической безопасности страны и не планирует выходить из них, говорится в обнародованном на сайте министерства энергетики ежегодном докладе "Белая книга по энергетике". МИД: Япония дополнила санкционный список банками из России и Белоруссии

"Япония, которая имеет весьма уязвимую структуру энергопоставок, импортирует из России 3,6% нефти и 8,8% сжиженного природного газа, и проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2", покрывающие эти поставки, являются важными для Японии как существенный источник поставок. Кроме того, касательно транспортировки энергоресурсов, Сахалин находится на меньшем расстоянии от Японии по сравнению с другими странами и регионами, в частности, странами Ближнего Востока", — отмечается в документе.

В докладе отмечается, что 28 февраля англо-нидерландская компания Shell заявила о выходе из проекта "Сахалин-2", а 2 марта американская ExxonMobil сообщила, что покидает проект "Сахалин-1".

"Если Япония выйдет из этих проектов, то ее интересы будут переданы России или третьей стране, что может нанести вред энергетической безопасности Японии. В частности, если интересы (Японии – ред.) в проектах будут переданы российской стороне, то РФ будет получать больше валюты путем продажи продукции на рынке по более высоким ценам, что, в свою очередь, может снизить эффективность введенных против России санкций. Также, если интересы будут переданы третьим странам, не участвующим в санкционном давлении, это также будет на руку РФ", — подчеркивают авторы доклада.

В связи с этим, "с учетом перспектив обеспечения эффективности санкций против РФ и обеспечения стабильных энергопоставок" в Японию, "в долгосрочной перспективе премьер-министр Японии Фумио Кисида обозначил, что он намерен продолжать участие страны в проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2".

Вместе с этим официальный Токио будет стремиться к снижению зависимости от импорта российской нефти "путем налаживания альтернативных путей поставок".

В рамках проекта "Сахалин-2" осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское и Лунское. Его инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.

Оператор — Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd — 12,5%, Mitsubishi Corporation — 10%.