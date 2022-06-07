МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Пакистан привержен проекту газопровода "Пакистанский поток", сейчас Москва и Исламабад обсуждают юридические вопросы, заявил РИА Новости посол страны в Москве Шафкат Али Хан. Цены на газ в Европе опустились ниже 900 долларов за тысячу кубов

"Пока нет точных дат (завершения работы над проектом – ред.). Есть несколько юридических вопросов. Нет особых проблем. Что касается политической воли, обе страны привержены этому проекту", — сказал дипломат.

Газопровод "Пакистанский поток", первоначально носивший название "Север — Юг", должен связать инфраструктуру для приема сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны. Его протяженность по проекту составит более 1,1 тысячи километров, при этом пропускная способность предполагалась до 12,3 миллиарда кубических метров в год, но, как заявил ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов, эта мощность будет больше — 16 миллиардов.

Межправительственное соглашение между Россией и Пакистаном о реализации проекта постройки газопровода было подписано в октябре 2015 года и предусматривает использование российских материалов, технологий и услуг. В марте 2022 года Шульгинов заявил, что Россия рассчитывает на подписание акционерного соглашения для реализации проекта в ближайшее время.