Посол заявил, что Москва и Исламабад ведут переговоры о покупке СПГ Пакистаном у России
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Москва и Исламабад ведут переговоры о возможности покупки СПГ Пакистаном у России, заявил РИА Новости посол страны в Москве Шафкат Али Хан.
"Переговоры идут, но пока ничего конкретного я сказать не могу. Но такие разговоры ведутся", — сказал он.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что Пакистан изучает возможность заключения соглашения о покупке СПГ с различными странами, в том числе с Россией.
Предыдущее правительство Пакистана обсуждало с Россией вопросы СПГ. В прошлом году министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Пакистана заявил, что Москва предложила Исламабаду поставки российского СПГ и ждет ответа.
Министр экономики Пакистана Омар Айюб Хан в ноябре прошлого года заявил в интервью РИА Новости, что Исламабад приглашает российские компании инвестировать в строительство хранилищ для сжиженного природного газа (СПГ), а также участвовать в тендерах на его поставки.
https://1prime.ru/gas/20220607/837100062.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.