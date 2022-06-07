МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Москва и Исламабад ведут переговоры о возможности покупки СПГ Пакистаном у России, заявил РИА Новости посол страны в Москве Шафкат Али Хан. СМИ: ажиотажный спрос на перевозку СПГ в мире ведет к дефициту судов

"Переговоры идут, но пока ничего конкретного я сказать не могу. Но такие разговоры ведутся", — сказал он.

Ранее агентство Блумберг сообщило, что Пакистан изучает возможность заключения соглашения о покупке СПГ с различными странами, в том числе с Россией.

Предыдущее правительство Пакистана обсуждало с Россией вопросы СПГ. В прошлом году министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Пакистана заявил, что Москва предложила Исламабаду поставки российского СПГ и ждет ответа.

Министр экономики Пакистана Омар Айюб Хан в ноябре прошлого года заявил в интервью РИА Новости, что Исламабад приглашает российские компании инвестировать в строительство хранилищ для сжиженного природного газа (СПГ), а также участвовать в тендерах на его поставки.