МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Подземные газовые хранилища (ПХГ) Европы заполнены почти наполовину, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Стало известно, как жара скорректирует газовые амбиции Европы

По данным на утро понедельника 6 июня, средний уровень заполненности хранилищ составляет 49,4%, что на 0,5 процентного пункта больше, чем в воскресенье. Таким образом, общий объем газа в европейских ПХГ достиг 52,4 миллиарда кубометров.

Отмечается, что темпы закачки в целом не снизились после отключения финской Gasum, голландской GasTerra, немецкой Shell Energy Europe и датской Orsted от российского газа из-за отказа от расчетов по новой схеме.

В то же время растет производство энергии из возобновляемых источников. Ветрогенерация в регионе в понедельник увеличилась до 14,1% и приблизилась к среднемесячному показателю мая (14,25%), следует из данных WindEurope. Польская PGNiG вложит миллионы долларов в расширение добычи нефти и газа

Поставки "голубого топлива" из России по "Северному потоку", который является основным маршрутом, снижены из-за плановых технических работ. Ожидается, что во вторник прокачка по этой магистрали останется на уровне понедельника — около 157 миллионов кубометров в сутки. До плановых работ поставки держались на уровне около 170 миллионов кубометров.

Экспорт российского газа в Европу транзитом через Украину, согласно заявкам, ожидается во вторник в объеме 40,9 миллиона кубометров, что на 2% выше показателя понедельника, следует из данных "Оператора ГТС Украины".