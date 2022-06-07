МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Украина обсуждает с США возможность закупки и финансирования поставок сжиженного природного газа (СПГ) вместо трубопроводного энергоресурса из Европы. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко. Пакистан намерен закупать СПГ у России

"Для следующего отопительного сезона нам потребуется импортировать газ на сумму до 8 миллиардов долларов. И это конкретно то, что мы обсуждаем здесь в США — финансирование для (закупки — ред.) американского СПГ, который может заменить трубопроводный газ, который мы традиционно покупали в Европе", — отметил Витренко. Бизнесмен добавил, что с 2015 году Киев покупает газ у Европы, однако в связи с введением эмбарго на российский энергоресурс, "СПГ из США является лучшей альтернативой".

По словам главы "Нафтогаза", американский СПГ может покрыть все потребности Украины в импорте. Однако если в целом смотреть на ситуацию в Европе, то в краткосрочной перспективе американский газ не может заменить поставки из России, но их можно существенно снизить за счет комбинации различных мер.