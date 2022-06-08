МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что Украина на фоне подготовки к новому отопительному сезону откажется от экспорта газа и угля, сообщает украинское издание "Страна.ua". Всемирный банк одобрил дополнительную помощь Украине

"Правительство создает штаб по подготовке к следующему отопительному сезону. Такое решение приняли на совещании с правительством… Обговорили вопрос о закупке необходимого количества газа и угля. Продавать газ и уголь за границу мы не будем", — цитирует издание Зеленского.

Глава украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко ранее заявил, что комбинация различных мер может помочь Европе перестать покупать газ из России, в частности импорт электроэнергии из Украины может заместить до 10 миллиардов кубометров российского газа.

Страны Евросоюза последовательно ввели уже шесть пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В частности, шестой пакет вводит постепенное эмбарго на импорт нефти из России. Запрет касается лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. К концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.

Поставки российского газа санкции Евросоюза пока не затрагивают, хотя периодически на Западе звучат такие призывы. Как заявил в конце мая канцлер Австрии Карл Нехаммер, в вопросе безопасности энергоснабжения с газом все иначе, нежели с нефтью, которую гораздо легче можно заменить при отказе от российского ресурса.

По оценке МЭА, Европа в 2021 году импортировала из России около 155 миллиардов кубов газа, включая СПГ. Из них на трубопроводный газ "Газпрома" пришлось 140 миллиардов кубов. На российский газ пришлось 45% импорта газа в Европе, а его доля в целом на европейском рынке составила 40%.