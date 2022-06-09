МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Европейские компании продолжают готовиться к зиме и закачивать газ в подземные хранилища, их средний уровень превысил 50%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Цены на газ в Европе снизились до $874 за тысячу кубов

Заполненность европейских газохранилищ, по данным на утро 8 июня, составляет 50,24% (рост за день почти на 0,4 процентного пункта). Общий объем газа в них достиг примерно 53,3 миллиарда кубометров.

Закачка газа в хранилища в этом году началась 19 марта (однако в конце марта — начале апреля европейские компании ненадолго возвращались к забору из-за холодной погоды). Тогда уровень заполненности ПХГ составлял 25,5% — 27,4 миллиарда кубометров.

Отметка в 30% средней заполненности была преодолена 20 апреля (около 32,2 миллиарда кубометров), а в 40% — 15 мая (примерно 42,7 миллиарда кубометров).

Темпы закачки в целом не снизились после серии отказов европейских компаний от оплаты за российский газ по новой схеме. "Газпром" в последние дни мая остановил поставки Gasum в Финляндию и GasTerra в Нидерланды, а 1 июня — Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию.

Европа нацелена заполнить свои хранилища к 1 ноября как минимум на 80%.