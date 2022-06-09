МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Прокачка российского газа через трубопровод "Северный поток" будет снижена в четверг из-за плановых техработ, об этом говорят данные оператора Nord Stream AG.

Куда пойдет газ?

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Согласно номинациям на четверг, по трубе планируется поставлять около 5,9 миллиона кубометров в час — 142 миллиона кубометров в сутки, что почти на 5% ниже транзита накануне (примерно 149 миллионов кубов). При этом до технических работ прокачка была на 16,5% выше — около 170 миллионов кубометров в сутки.

При этом прокачки российского газа в Европу транзитом через Украину могут чуть вырасти 9 июня. По данным "Оператора ГТС Украины", заявка на транзит через ГИС "Суджа" на четверг составляет 41,9 миллиона кубометров. При этом в среду показатель находился на уровне 41,4 миллиона кубов.