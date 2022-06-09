Цены на газ в Европе превысили 1000 долларов за тысячу кубов
Стоимость газа в Европе превысила 1000 долларов за тысячу кубов после взрыва на СПГ-заводе в США
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Стоимость газа на европейском рынке превысила рубеж в 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
На старте торгов четверга цена газовых фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF находилась чуть выше 970 долларов, что на 10,8% выше расчетной цены среды (878,5 доллара). В первый час торговой сессии котировки росли примерно на 12–13%, а затем ускорили темпы роста до 15,9%. Ценовой максимум составил 1017,9 доллара.
В последний раз психологическая отметка в 1000 долларов была преодолена 1 июня.
Один из крупнейших СПГ-заводов США Freeport LNG будет закрыт минимум на три недели после взрыва на предприятии, пишут СМИ со ссылкой на компанию. Компания Freeport LNG обеспечивает около 20% переработки СПГ в США. По оценке аналитиков, трехнедельная остановка Freeport LNG выведет с рынка не менее 1 миллиона тонн СПГ.
https://1prime.ru/gas/20220609/837127429.html
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