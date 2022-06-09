МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Стоимость газа на европейском рынке превысила рубеж в 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Reuters: крупнейший СПГ-завод США закроют на три недели из-за взрыва

На старте торгов четверга цена газовых фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF находилась чуть выше 970 долларов, что на 10,8% выше расчетной цены среды (878,5 доллара). В первый час торговой сессии котировки росли примерно на 12–13%, а затем ускорили темпы роста до 15,9%. Ценовой максимум составил 1017,9 доллара.

В последний раз психологическая отметка в 1000 долларов была преодолена 1 июня.

Один из крупнейших СПГ-заводов США Freeport LNG будет закрыт минимум на три недели после взрыва на предприятии, пишут СМИ со ссылкой на компанию. Компания Freeport LNG обеспечивает около 20% переработки СПГ в США. По оценке аналитиков, трехнедельная остановка Freeport LNG выведет с рынка не менее 1 миллиона тонн СПГ.