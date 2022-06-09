МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Дочерняя компания американской Cheniere Energy договорилась о продаже норвежской Equinor СПГ в течение 15 лет, говорится в пресс-релизе Cheniere. Reuters: крупнейший СПГ-завод США закроют на три недели из-за взрыва

Уточняется, что поставки начнутся во второй половине 2026 года, их объем будет составлять 1,75 миллиона тонн ежегодно. Ожидается, что полного объема поставки достигнут ко второму полугодию 2027 года.

При этом экспорт половины от этого объема (примерно 900 тысяч тонн в год) будут зависеть от инвестиций Cheniere в строительство дополнительных мощностей по сжижению газа на терминале в Корпус-Кристи.

Cheniere Energy является крупнейшим американским производителем и экспортером сжиженного природного газа.