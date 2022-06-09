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2022
https://1prime.ru/gas/20220609/837133347.html
Американская компания начнет поставлять СПГ в Норвегию
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Дочерняя компания американской Cheniere Energy договорилась о продаже норвежской Equinor СПГ в течение 15 лет, говорится в пресс-релизе Cheniere. Уточняется, что поставки начнутся... ПРАЙМ, 09.06.2022
энергетика, новости, газ, сша, норвегия, спг, поставки газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Дочерняя компания американской Cheniere Energy договорилась о продаже норвежской Equinor СПГ в течение 15 лет, говорится в пресс-релизе Cheniere.
Уточняется, что поставки начнутся во второй половине 2026 года, их объем будет составлять 1,75 миллиона тонн ежегодно. Ожидается, что полного объема поставки достигнут ко второму полугодию 2027 года.
При этом экспорт половины от этого объема (примерно 900 тысяч тонн в год) будут зависеть от инвестиций Cheniere в строительство дополнительных мощностей по сжижению газа на терминале в Корпус-Кристи.
Cheniere Energy является крупнейшим американским производителем и экспортером сжиженного природного газа.