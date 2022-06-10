МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе снижаются в ходе торгов пятницы после скачка выше 1000 долларов за тысячу кубов днем ранее, следует из данных биржи ICE. Всем труба. Китай нацелился на российские нефть и газ

Так, июльские фьючерсы по индексу TTF в начале сессии торговались в минусе и опускались до ценового минимума в 909,7 доллара за тысячу кубометров, что на 3,1% ниже расчетной цены четверга (939 долларов). Максимум, который котировки смогли достигнуть в первые минуты торгов, составил 937,1 доллара за тысячу кубических метров.

Эксперты связывали резкий рост стоимости газа в четверг с взрывом на одном из крупнейших СПГ-заводов США Freeport LNG, обеспечивающем почти 20% переработки сжиженного природного газа в США. В связи с инцидентом завод будет закрыт минимум на три недели, писали СМИ со ссылкой на компанию.