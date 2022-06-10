МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Портал Delfi.lv. сообщил о повышении газовой компанией Latvijas gāze тарифов на газ для домохозяйств Латвии с 1 июля 2022 года на 65-90% в зависимости от объема потребляемого газа. Цены на газ в Европе опустились почти до 900 долларов за тысячу кубов

"Для домохозяйств, использующих газ преимущественно для газовых плит и потребляющих до 250 кубометров газа в год, тариф вырастет на 65,5% — с 1,10209 до 1,8252 евро за кубометр. Для домохозяйств с годовым потреблением от 250 до 500 кубометров тариф повысится на 74,7% — с 0,96649 евро до 1,6896 евро за кубометр. Для потребителей, активно использующих газ для отопления и потребляющих 500-25000 кубометров в год, тариф вырастет на 89,9% — с 0,80405 евро до 1,52715 евро за кубометр", — отмечается на портале.

Подчеркивается, что для домохозяйств, потребляющих четыре кубометра газа в месяц, плата составит около 10,56 евро, для ппотребляющих 180 кубометров — 278,15 евро.