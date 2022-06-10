БЕЛГРАД, 10 июн — ПРАЙМ. Сербия и Венгрия подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике, а также заключили договор, согласно которому Сербия в зимний период будет хранить 500 миллионов кубометров газа в венгерском хранилище. Сербия надеется на цену газа из России значительно ниже нынешней рыночной

По данным агентства Танюг, сделка была оформлена между "Србиягазом" и венгерской MVM CEEnergy Zr.

Министр иностранных дел Венгоии Петер Сиярто в пятницу провел переговоры с министром финансов Сербии Синишей Мали в ходе своего рабочего визита в Белград. В конце мая Сиярто и Мали договорились о закачке сербского газа в хранилища Венгрии.

На данный момент единственным поставщиком "голубого топлива" в Сербию является Россия. Переговоры о заключении нового контракта между странами вышли на финальную стадию после телефонных переговоров президента Сербии Александва Вучича с главой РФ Владимиром Путиным, которые прошли в конце мая. Планируется, что страны заключат новую сделку на 3 года, однако детали ещё будут обсуждаться с "Газпромом".

Сербия рассчитывает, что стоимость поставок российского газа для нее будет гораздо ниже рыночной.