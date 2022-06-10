Сербия и Венгрия подписали договор о хранении газа зимой
Сербия договорилась о хранении 500 миллионов кубометров газа в венгерском хранилище зимой
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БЕЛГРАД, 10 июн — ПРАЙМ. Сербия и Венгрия подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике, а также заключили договор, согласно которому Сербия в зимний период будет хранить 500 миллионов кубометров газа в венгерском хранилище.
По данным агентства Танюг, сделка была оформлена между "Србиягазом" и венгерской MVM CEEnergy Zr.
Министр иностранных дел Венгоии Петер Сиярто в пятницу провел переговоры с министром финансов Сербии Синишей Мали в ходе своего рабочего визита в Белград. В конце мая Сиярто и Мали договорились о закачке сербского газа в хранилища Венгрии.
На данный момент единственным поставщиком "голубого топлива" в Сербию является Россия. Переговоры о заключении нового контракта между странами вышли на финальную стадию после телефонных переговоров президента Сербии Александва Вучича с главой РФ Владимиром Путиным, которые прошли в конце мая. Планируется, что страны заключат новую сделку на 3 года, однако детали ещё будут обсуждаться с "Газпромом".
Сербия рассчитывает, что стоимость поставок российского газа для нее будет гораздо ниже рыночной.
https://1prime.ru/gas/20220610/837141496.html
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