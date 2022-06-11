МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Поставки российского газа по "Северному потоку" в субботу могут снизиться почти на 3%, до 140 миллионов кубометров, а через Украину — сохраниться на уровне четверга и пятницы, примерно 42 миллиона кубометров, свидетельствуют данные оператора магистральной системы Nord Stream AG и "Оператора ГТС Украины". Энергокризис ускорил "зеленый" переход Запада, считает эксперт

В субботу, согласно номинациям, по "Северному потоку" планируется поставлять около 5,8 миллиона кубометров в час — 140 миллионов кубометров за газовые сутки. Это на 2,7% ниже транзита накануне (примерно 140 миллионов кубометров) и почти на 18% ниже майского уровня (около 170 миллионов кубометров).

Как раз с конца прошлой недели, когда снизилась прокачка по "Северному потоку", Nord Stream AG рассчитывал провести на магистрали технический осмотр, который должен был привести к плановому сокращению поставок. Сообщения об этом оператор раскрывает заранее, оповещая всех участников рынка. Однако они были отменены, свидетельствует информация на платформе CEGH.

Поставки российского газа по другому коридору — через газотранспортную систему Украины — в пятницу могут сохраниться на уровне четверга, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Заявка на транзит через ГИС "Суджа" на 11 июня, как и накануне, составляет 41,9 миллиона кубометров.

Европа продолжает закачивать газ в подземные хранилища (ПХГ), они заполнены наполовину, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE). Средний уровень заполненности газохранилищ на конец газовых суток 9 июня (закончились в 7.00 мск 10 июня) составляет 50,76% (рост за день почти на 0,3 процентного пункта). Общий объём газа в них достиг примерно 53,9 миллиарда кубометров.

Темпы закачки в целом не снизились после серии отказов европейских компаний от оплаты за российский газ по новой схеме. "Газпром" в последние дни мая остановил поставки Gasum в Финляндию и GasTerra в Нидерланды, а 1 июня — Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию.

В то же время в Европе растёт производство энергии из возобновляемых источников. Выработка ветрогенерации в пятницу выросла до 14%. На прошлой неделе она в среднем составила 9,5%, а в прошлом месяце — 14,25%.