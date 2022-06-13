МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Поставки газа по "Северному потоку", основному маршруту поставок "Газпрома" в Европу, в понедельник могут упасть на 22%, свидетельствуют данные оператора газопровода Nord Stream AG. Катят бочку: с кем Европе придется драться за газ

Номинации на 13 июня составляют около 4,7 миллиона кубометров в час или чуть больше 113 миллионов кубометров в сутки, тогда как днем ранее объем поставок по магистрали составил 145 миллионов. Для сравнения, майский уровень был почти на 34% выше — около 170 миллионов кубометров в сутки.

Прокачка по другому коридору — через газотранспортную систему Украины — в понедельник может сохраниться на уровне предыдущих дней, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Заявка на транзит через ГИС "Суджа" на 13 июня составляет 41,9 миллиона кубометров. Вблизи этих значений транзит держится с конца мая. При этом поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как украинская сторона отклоняет их.

Европа продолжает закачивать газ в подземные хранилища (ПХГ). По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на газовые сутки 11 июня (закончились в 7.00 мск утром 12 июня) в среднем они заполнены на 51,49% (рост за день на 0,49 процентного пункта, п.п.). Общий объем газа в них составляет примерно 54,6 миллиарда кубометров. Эксперт рассказал, что будет с нефтяными котировками на следующей неделе

Между тем, в Европе выправился показатель ветрогенерации. По данным WindEurope, 12 июня объем производства электроэнергии из ветра в Евросоюзе составил 17,3% от общего числа. В среднем на прошлой неделе показатель вырос на 4,3 п.п., до 13,64%.