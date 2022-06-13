МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Турция спускает в море первую трубу, по которой природный газ с месторождения Сакарья в Черном море будет доставляться на сушу. Об этом проинформировал СМИ министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. Катят бочку: с кем Европе придется драться за газ

Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект по добыче и транспортировке 540 миллиардов кубометров газа в Черном море, сообщала ранее газета "Сабах". Общая длина морской части газопровода от турецкого газового месторождения Сакарья на шельфе Черного моря до порта Фильос составит 155 километров. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году.

"Мы готовы? Остались считанные часы. Первая труба, по которой черноморский природный газ будет доставляться на сушу, спускается в море", — написал Донмез в Twitter.