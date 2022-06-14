МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Европейские компании приблизились к максимальным темпам закачки в подземные хранилища газа (ПХГ) — 0,54 процентного пункта за день — и заполнили их примерно до 55,4 миллиарда кубометров, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

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