2022-06-14T10:17:20+03:00

2022-06-14T10:17:20+03:00

2022-06-14T10:17:20+03:00

2022

https://1prime.ru/gas/20220614/837158462.html

Европа приблизилась к максимальным темпам закачки газовых хранилищ

Газ

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Европейские компании приблизились к максимальным темпам закачки в подземные хранилища газа (ПХГ) — 0,54 процентного пункта за день — и заполнили их примерно до 55,4 миллиарда... ПРАЙМ, 14.06.2022

энергетика, новости, газ

https://cdnn.1prime.ru/images/83488/18/834881893.jpg 1920 1440 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83488/18/834881893.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/83488/18/834881892.jpg 1920 1080 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83488/18/834881892.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/83488/18/834881880.jpg 1920 1920 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83488/18/834881880.jpg

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60