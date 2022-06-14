МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что компания подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 41,9 миллиона кубометров на 14 июня.
"Газпром" осуществляет транзит российского газа через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 41,9 миллиона кубометров на 14 июня. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — подчеркнул Куприянов.
https://1prime.ru/gas/20220614/837158473.html
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