МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Власти Молдавии не собираются пересматривать "катастрофический" контракт с "Газпромом", согласно которому республика платит за газ самую высокую цену. Об этом заявил экс-премьер страны Ион Кику. Европа приблизилась к максимальным темпам закачки газа в хранилища

В понедельник вице-премьер страны Андрей Спыну сообщил, что текущий контракт с "Газпромом" будет действовать осенью и зимой, так как это может привести к снижению цен. После подписания контракта тарифы для потребителей повысились в 2,5 раза. Цена с 1 июня составляет 880 долларов за 1000 кубометров.

"Ни Германия, ни Венгрия, ни Сербия, ни Турция, ни страны СНГ – никто не платит такую (высокую) цену, как Молдавия. Из заявлений Спыну следует, что власти страны не собираются пересматривать (с Газпромом) нынешний катастрофический контракт", — отметил Кику, подчеркнув возможность, что в новом отопительном сезоне Молдавия столкнется с финансовыми трудностями и долгами, которые поставят под угрозу выплаты по поставкам газа.