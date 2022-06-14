МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. "Газпром" вынужден снизить прокачку газа по трубопроводу "Северный поток" до 100 миллионов кубометров в сутки из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая", говорится в Telegram-канале компании. Цены на газ в Европе приблизились к 1000 долларов за тысячу кубов

Уточняется, что плановый объем поставок составляет 167 миллионов кубов в сутки.

Согласно сообщению, одна из главных причин снижения прокачки — задержки в работе немецкой компании Siemens, которая несвоевременно вернула газоперекачивающие агрегаты с ремонта. Из-за этого "Газпром" может использовать лишь 3 агрегата, пояснили в российской компании.

Кроме того, российская компания получила предписание Ростехнадзора из-за обнаруженной выработки межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов и технических неисправностей двигателей.