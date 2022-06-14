"Газпром" ограничил поставки газа по "Северному потоку"
"Газпром" ограничил поставки газа по "Северному потоку" из-за задержек в работе Siemens
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. "Газпром" вынужден снизить прокачку газа по трубопроводу "Северный поток" до 100 миллионов кубометров в сутки из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая", говорится в Telegram-канале компании.
Уточняется, что плановый объем поставок составляет 167 миллионов кубов в сутки.
Согласно сообщению, одна из главных причин снижения прокачки — задержки в работе немецкой компании Siemens, которая несвоевременно вернула газоперекачивающие агрегаты с ремонта. Из-за этого "Газпром" может использовать лишь 3 агрегата, пояснили в российской компании.
Кроме того, российская компания получила предписание Ростехнадзора из-за обнаруженной выработки межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов и технических неисправностей двигателей.
https://1prime.ru/gas/20220614/837161314.html
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