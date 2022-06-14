МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе подскочили почти до 1000 долларов за тысячу кубометров после сообщения "Газпрома" об ограничениях поставок по "Северному потоку", свидетельствуют данные биржи ICE. "Газпром" ограничил поставки газа по "Северному потоку"

Ранее во вторник "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" может поставлять газ в "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах. Причиной снижения поставок стали задержки в работе немецкой компании Siemens, которая не смогла вовремя вернуть из ремонта газоперекачивающие агрегаты.

В начале торговой сессии июльские фьючерсы на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF держались чуть выше 900 долларов, что на 0,5% ниже расчетной цены понедельника (905,5 доллара). После колебаний в районе 900,6-957 доллара котировки ускорили темпы роста, ценовой максимум торгов составил 989,3 доллара — плюс 9,3% к расчетной цене предыдущего торгового дня. При этом курс евро колеблется к доллару, поэтому динамика котировок в двух валютах может ощутимо отличаться.