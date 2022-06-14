МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе подскочили почти до 1000 долларов за тысячу кубометров после сообщения "Газпрома" об ограничениях поставок по "Северному потоку", свидетельствуют данные биржи ICE.

Вывеска на офисе ПАО "Газпром" на Московском проспекте в Санкт-Петербурге

"Газпром" ограничил поставки газа по "Северному потоку"

Ранее во вторник "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" может поставлять газ в "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах. Причиной снижения поставок стали задержки в работе немецкой компании Siemens, которая не смогла вовремя вернуть из ремонта газоперекачивающие агрегаты. 

В начале торговой сессии июльские фьючерсы на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF держались чуть выше 900 долларов, что на 0,5% ниже расчетной цены понедельника (905,5 доллара). После колебаний в районе 900,6-957 доллара котировки ускорили темпы роста, ценовой максимум торгов составил 989,3 доллара — плюс 9,3% к расчетной цене предыдущего торгового дня. При этом курс евро колеблется к доллару, поэтому динамика котировок в двух валютах может ощутимо отличаться.