БЕРЛИН, 14 июн — ПРАЙМ. Заполненность газовых хранилищ Германии в общей сложности превышает 55%, подсчитало Федеральное сетевое агентство ФРГ.

Вывеска на офисе ПАО "Газпром" на Московском проспекте в Санкт-Петербурге

"Газпром" ограничил поставки газа по "Северному потоку"

"Заполненность газохранилищ — 55,19 процента", — говорится в сообщении.

При этом самое крупное хранилище —  Rehden — заполнено 7,95 процента, уточнили в ведомстве.

Безопасность поставок газа в ФРГ по-прежнему сохраняется, объем поставок остается на обычном уровне, подчеркнул регулятор.