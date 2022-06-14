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2022
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Германия оценила запасы газа в своих хранилищах
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Заполненность газовых хранилищ Германии в общей сложности превышает 55%, подсчитало Федеральное сетевое агентство ФРГ. "Заполненность газохранилищ — 55,19 процента", — говорится в... ПРАЙМ, 14.06.2022
энергетика, новости, газ, германия, газохранилище, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БЕРЛИН, 14 июн — ПРАЙМ. Заполненность газовых хранилищ Германии в общей сложности превышает 55%, подсчитало Федеральное сетевое агентство ФРГ.
"Заполненность газохранилищ — 55,19 процента", — говорится в сообщении.
При этом самое крупное хранилище — Rehden — заполнено 7,95 процента, уточнили в ведомстве.
Безопасность поставок газа в ФРГ по-прежнему сохраняется, объем поставок остается на обычном уровне, подчеркнул регулятор.