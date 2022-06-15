МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Сообщение о начале работы крупного завода сжижения природного газа в США, Freeport LNG, через три месяца после аварии звучит как попытка успокоить рынок, заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Украина хочет заключить с США "соглашение о ленд-лизе" для поставок СПГ

Накануне завод объявил, что будет закрыт после взрыва и пожара на предприятии, произошедших 8 июня, минимум на три месяца вместо ранее заявленных трех недель, а его полное восстановление ожидается не ранее конца года. После этого сообщения биржевая цена газа в Европе взлетела на 20%.

"Это чистая авария, то что там три недели — это, я думаю, были спекуляции, и даже 90 дней звучат крайне оптимистично для рынка. Может быть, конечно, что-то они и запустят, но, мне кажется, это тоже попытка успокоить рынок немножко", — сказал Гривач.

Эксперт привел в пример норвежский подобный завод — Hammerfest LNG, на котором в 2020 году также произошел пожар. И сроки открытия предприятия несколько раз откладывались и с заявленного года выросли до почти двух лет.

Компания Freeport LNG была основана в 2002 году миллиардером Майклом Смитом и занимается переработкой газа для таких компаний, как BP (BP.L), JERA, Kansai Electric (9503.T), Osaka Gas (9532.T), SK E&S и TotalEnergies. Компания обеспечивает около 20% переработки сжиженного природного газа (СПГ) в США. Завод может перерабатывать до 2,1 миллиарда кубических футов природного газа в сутки (bcfd) и при полной мощности экспортировать 15 миллионов тонн сжиженного газа в год (MTPA).

Всего же, по данным управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США, в прошлом году экспорт СПГ из США достиг рекордного уровня — 9,7 миллиарда кубических футов в сутки.