АНКАРА, 15 июн — ПРАЙМ. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщил, что стоимость обнаруженного страной в Черном море газа составляет 400 миллиардов долларов. Турция переоценивает газовые месторождения в Черном море

"Текущая стоимость обнаруженного газа в Черном море составляет 400 миллиардов долларов. Общие запасы достигли 540 миллиардов кубометров. Когда мы перейдем на максимальное производство в 2026 году, мы будем покрывать 35% потребления энергии отсюда. То есть 25-30 лет каждый дом будет отапливаться газом с Черного моря", — цитирует Донмеза газета Star.

Турция в понедельник спустила в море первую трубу, по которой природный газ с месторождения Сакарья в Черном море будет доставляться на сушу. Общая длина морской части газопровода от турецкого газового месторождения Сакарья на шельфе Черного моря до порта Фильос составит 155 километров. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году.