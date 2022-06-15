МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. "Газпром" может увеличить транзит газа через Украину на 82,4 миллиона кубометров в сутки, сообщил оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины. На Украине готовы увеличить транзит газа через ГИС "Суджа"

"ОГТСУ выставляет на продажу на аукционной платформе RBP дополнительные 15 миллионов кубометров в сутки по точке соединения "Суджа". Поэтому "Газпром" имеет возможность увеличить транзит через Украину на 82,4 миллиона кубометров в сутки", — пишет оператор ГСТ Украины в Telegram-канале.

"Газпром" ранее в среду заявил, что останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на КС "Портовая", и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки.