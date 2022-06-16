МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Снижение поставок газа по "Северному потоку" со 167 миллионов до 67 миллионов кубов и закрытие на долгий ремонт после пожара крупного СПГ-завода Freeport LNG в США усилят конкуренцию Европы с Азией за сжиженный природный газ (СПГ), прокомментировал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Эксперт предупредил о последствиях аварии на американском заводе СПГ

"В масштабах всего рынка это, конечно, не очень большие объемы, с другой стороны, это неожиданное выпадение мощностей, оно всегда оказывает некоторое воздействие… И с учётом ожидания летнего сезонного роста спроса в Азии, а также зимнего периода в Латинской Америке, когда тоже возникает дополнительный спрос на споте, и снятие постепенно коронавирусных ограничений (в Китае — ред.), это может создать ситуацию более острой конкуренции за грузы и меньший приток сжиженного газа на тот же европейский рынок", — сказал Гривач.

С ним согласен и заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. Он отметил, что в условиях остановки Freeport LNG появится спрос на дополнительные 5-6 миллиардов кубических метров регазифицированного газа, что станет дополнительным фактором для поддержания высокого уровня цен в ближайшие 2-3 месяца.

СПГ-завод Freeport LNG во вторник объявил, что будет закрыт после взрыва и пожара на предприятии, произошедших 8 июня, минимум на три месяца вместо ранее заявленных трех недель, а его полное восстановление ожидается не ранее конца года.

Тогда же "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens. В среду же компания заявила, что останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на КС "Портовая", и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки.

На фоне этих сообщений цены на газ в Европе начали стремительно расти, превысив в среду отметку в 1300 долларов за тысячу кубов впервые с конца апреля.