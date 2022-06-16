МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Закрытие американского СПГ-завода Freeport LNG минимум на три месяца может усугубить ситуацию на рынке газа во время сезона ураганов в США, заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Эксперт усомнился в реалистичности планов США по запуску завода СПГ

Во вторник завод объявил, что будет закрыт после взрыва и пожара на предприятии, произошедших 8 июня, минимум на три месяца вместо ранее заявленных трех недель, а его полное восстановление ожидается не ранее конца года. После этого сообщения биржевая цена газа в Европе взлетела на 20%, превысив отметку в 1000 долларов за тысячу кубометров газа.

"То, что произошло в США, это просто авария, это форс-мажор, но это свидетельствует о том, что эта ситуация не очень надежная, учитывая, что летом в США будет, как и всегда, серьезный сезон ураганов, тоже выведутся мощности на какой-то срок. Его очень сложно просчитать, это зависит от мощи, будет ли повреждена инфраструктура, или просто будет временное её закрытие на период экстремальных погодных условий", — прокомментировал Гривач.

Компания Freeport LNG была основана в 2002 году миллиардером Майклом Смитом и занимается переработкой газа для таких компаний, как BP (BP.L), JERA, Kansai Electric (9503.T), Osaka Gas (9532.T), SK E&S и TotalEnergies. Компания обеспечивает около 20% переработки сжиженного природного газа в США. Завод может перерабатывать до 2,1 миллиарда кубических футов природного газа в сутки и при полной мощности экспортировать 15 миллионов тонн сжиженного газа в год.

Всего же, по данным управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США, в прошлом году экспорт СПГ из США достиг рекордного уровня — 9,7 миллиарда кубических футов в сутки.