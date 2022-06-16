МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Американская технологическая компания Baker Hughes прекращает обслуживание всех российских СПГ-проектов, отзывает сервисных инженеров с ряда проектов и останавливает отгрузку оборудования для строящегося "Арктик СПГ-2", пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Евросоюзу и Азии предсказали усиление конкуренции за СПГ

"По данным "Ъ", американская Baker Hughes прекращает обслуживание всех российских СПГ-проектов. В частности, компания отзывает сервисных инженеров с проектов "Сахалин-2" "Газпрома" и "Ямал СПГ" "Новатэка", а также проектных инженеров со строящегося "Арктик СПГ-2" "Новатэка". Одновременно Baker Hughes прекращает отгрузку для последнего проекта оборудования, в том числе газовых турбин. От этих поставок напрямую зависят сроки завершения строительства первой линии "Арктик СПГ-2", — пишет газета со ссылкой на источники среди российских контрагентов компании.

По информации источников газеты, это ставит под вопрос дальнейшую эксплуатацию и пусконаладку иностранного оборудования и делает невозможной поставку запчастей.

Дополняется, что завершение строительства первой линии "Арктик СПГ-2" напрямую зависит от поставок газовых турбин Baked Hughes. По данным источников газеты в отрасли, из семи необходимых турбин "Новатэку" отгружена лишь половина, и заменить это оборудование нечем, поскольку в РФ не выпускаются аналоги.

"Арктик СПГ 2" — второй после "Ямала СПГ" крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа "Новатэка". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год).