МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Поставки российского газа из России в Европу по маршруту "Северный поток", являющемуся основным, в четверг могут снизиться более чем на четверть из-за ограничений на компрессорной станции (КС) "Портовая". Об этом сообщает оператор газопровода Nord Stream AG. Германия ведет переговоры с Канадой о поставках турбин "Северному потоку"

"Газпром" в июне остановил четыре газотурбины из-за задержек в работе немецкой Siemens. С 16 июня российская компания сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.

На газовые сутки 16 июня поставки по газопроводу запланированы в объёме около 65,4 миллиона кубометров. Это на 27% ниже транзита накануне — примерно 89,6 миллиона кубометров — и более чем на 60% ниже майского уровня, близкого к 170 миллионам кубометров.

Прокачка через газотранспортную систему Украины остается на уровне предыдущих дней, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Заявка на транзит газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 16 июня составляет 41,9 миллиона кубометров.