16 июн — ПРАЙМ. Старший банкир ВЭБа Сергей Сторчак заявил в ходе ПМЭФ, что введение Европой эмбарго на поставки российского газа маловероятно. Сторчак прокомментировал политику Минфина России по евробондам

"Ну, введёт (Европа — ред.) эмбарго на поставки газа — они же замёрзнут сами. Поэтому, я думаю, вероятность низкая", — сообщил Сторчак, отметив, что энергоресурс также является источником удобрений.

"Как говорят, седьмой пакет санкций может состоять только из запрета на поставки газа, но это невероятно", — подытожил банкир.