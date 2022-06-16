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2022
https://1prime.ru/gas/20220616/837187293.html
Сторчак рассказал о вероятности введения Европой эмбарго на российский газ
Газ
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Старший банкир ВЭБа Сергей Сторчак заявил в ходе ПМЭФ, что введение Европой эмбарго на поставки российского газа маловероятно. "Ну, введёт (Европа — ред.) эмбарго на поставки газа... ПРАЙМ, 16.06.2022
энергетика, новости, газ, россия, санкции против рф, газ, пмэф-2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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16 июн — ПРАЙМ. Старший банкир ВЭБа Сергей Сторчак заявил в ходе ПМЭФ, что введение Европой эмбарго на поставки российского газа маловероятно.
"Ну, введёт (Европа — ред.) эмбарго на поставки газа — они же замёрзнут сами. Поэтому, я думаю, вероятность низкая", — сообщил Сторчак, отметив, что энергоресурс также является источником удобрений.
"Как говорят, седьмой пакет санкций может состоять только из запрета на поставки газа, но это невероятно", — подытожил банкир.