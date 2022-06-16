МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар сообщил о планах страны увеличить потребление газа в 2022 году, инвестировать в долгосрочные нефтяные и газовые проекты и диверсифицировать поставки "голубого топлива". В Турции оценили стоимость обнаруженного в Черном море газа

Турецкий замминистра отметил в рамках ПМЭФ, что "природный газ играет важный роль в "энергопереходе"… Турция является одним из крупнейших его потребителей в Европе, и мы планируем увеличить его потребление в этом году… стараемся диверсифицировать поставки".

Байрактар также отметил, что Турция развивает долгосрочные программы разведки нефти и газа и инвестирует в развитие инфраструктуры. Так, страна запустила два газовых "мегапроекта" — с Азербайджаном, Грузией, Грецией, Албанией и Италией.