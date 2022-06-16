Новак рассказал о странах, перешедших на оплату газа в рублях
Новак заявил, что боьшинство клиентов "Газпрома" перешли на оплату газа в рублях
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Большинство европейских клиентов "Газпрома" теперь платят за газ в рублях, это порядка 90-95% поставлявшихся объемов, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Те, кто изъявили желание перейти, те перешли, я думаю, если брать от общего объема потребления… примерно процент 90-95", — сказал он, говоря о покупателях газа в Европе и оплате в рублях.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдёт в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнёром форума.
https://1prime.ru/gas/20220616/837195179.html
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