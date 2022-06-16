С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Большинство европейских клиентов "Газпрома" теперь платят за газ в рублях, это порядка 90-95% поставлявшихся объемов, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Миллер: "огромное спасибо" за цены на газ надо сказать европейскии властям

"Те, кто изъявили желание перейти, те перешли, я думаю, если брать от общего объема потребления… примерно процент 90-95", — сказал он, говоря о покупателях газа в Европе и оплате в рублях.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдёт в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнёром форума.