Глава "Газпрома" Миллер напомнил, что "Северный поток — 2" готов к эксплуатации
"СЕВЕРНЫЙ ПОТОК 2" НАХОДИТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ГАЗ ПО НЕМУ МОЖНО ПОСТАВЛЯТЬ В ЕВРОПУ ХОТЬ СЕЙЧАС — МИЛЛЕР НА ПМЭФ
https://1prime.ru/gas/20220616/837195337.html
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"СЕВЕРНЫЙ ПОТОК 2" НАХОДИТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ГАЗ ПО НЕМУ МОЖНО ПОСТАВЛЯТЬ В ЕВРОПУ ХОТЬ СЕЙЧАС — МИЛЛЕР НА ПМЭФ
https://1prime.ru/gas/20220616/837195337.html
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