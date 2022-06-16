"Газпром" увеличил поставки газа в Китай с начала года на 67,5%
Миллер заявил, что "Газпром" увеличил поставки газа в Китай с начала года на 67,5%
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. "Газпром" увеличил поставки газа в Китай за пять месяцев текущего года на 67,5%, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"За пять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года "Газпром" увеличил поставки трубопроводного газа в Китай на 67,5%", — сказал он на сессии "Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра" во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Спрос на природный газ в Китае за последние десять лет, с 2011 по 2021 годы, обеспечил 32% роста всего мирового спроса, уточнил он. При этом средний годовой прирост потребления газа в Китае за последние пять лет, с 2016 года, составил 22 миллиарда кубометров. Газ в топливно-энергетическом балансе Китая составил на конец 2021 года 8,5%, а к 2030 году поставлена цель достичь отметки в 15%.
"Не сомневаюсь, что они этой цели достигнут", — заключил Миллер.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнёром форума.
https://1prime.ru/gas/20220616/837196044.html
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