Reuters узнал о попытках ФРГ решить проблему поставок турбин для "Газпрома"
Reuters: Канада и ФРГ работают над решением проблемы поставок турбин для "Газпрома"
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ВАШИНГТОН, 16 июн — ПРАЙМ. Канада и Германия ведут активные консультации по поводу оборудования компании Siemens, отсутствие которого российский "Газпром" назвал причиной сокращения поставок газа в Европу, передает агентство Рейтер со ссылкой на канадское министерство природных ресурсов.
"Правительство Канады ведет активное обсуждение с Германией ситуации с упомянутыми турбинами. Мы работаем над тем, чтобы прийти к решению", — цитирует агентство пресс-секретаря министерства.
Во вторник "Газпром" сообщал, что из-за ремонта турбинного оборудования, затянутого немецкой компанией Siemens, поставки газа в экспортный трубопровод "Северный поток" сокращаются до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах с перспективой ограничения до 67 миллионов кубометров.
Агентство Блумберг с ссылкой на источники сообщало, что ключевое оборудование для функционирования газопровода "Северный поток" не может вернуться после технического обслуживания из Канады из-за антироссийских санкций.
https://1prime.ru/gas/20220616/837199898.html
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