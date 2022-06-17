МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Ставить окончательный крест на "Северном потоке 2" в свете последних проблем было бы рано, заявил РИА Новости на ПМЭФ постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. Миллер: "огромное спасибо" за цены на газ надо сказать европейским властям

"Я думаю, что ставить окончательный крест на проекте "Северный поток 2" было бы рано", — заявил Чижов, в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг уменьшения прокачки Газпромом газа по "Северному потоку 1" из-за проблем с ремонтом оборудования для компрессорной станции.

Агентство Блумберг с ссылкой на источники сообщало, что ключевое оборудование для функционирования газопровода "Северный поток" не может вернуться после технического обслуживания из Канады из-за антироссийских санкций, поставки в Германию могут быть ограничены на некоторое время. По словам источника, вторая турбина, которая также должна пройти техническое обслуживание, не может быть отправлена за границу. Немецкий концерн Siemens подтвердил, что не может доставить газовую турбину для газопровода "Северный поток" после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций этой страны, компания ищет решение проблемы.

Во вторник "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности из-за задержек в работе немецкой Siemens.