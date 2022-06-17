МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. На этой неделе спот-цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии подскочили вслед за котировками газа в Европе, поскольку предложение на рынке становится все более ограниченным. Из-за задержек в восстановлении терминала Freeport в США потребители в Японии и Южной Корее активнее покупали СПГ, пишет агентство Рейтер.

Средняя цена на СПГ с поставкой в Северо-Восточную Азию в августе на этой неделе составила 36,50 доллара за млн БТЕ, говорят отраслевые источники. Это на 13,00 долларов, или на 55,1%, выше по сравнению с предыдущей неделей.

Работа экспортного СПГ-терминала Freeport будет приостановлена до сентября из-за повреждений, вызванных пожаром, заявили во вторник в компании. Терминал будет восстановлен лишь частично к концу года.

"На этом фоне ценовой индикатор СПГ Japan-Korea-Marker (JKM) поднялся к середине диапазона 30-40 долларов (за млн БТЕ), а на спот-рынке СПГ иногда предлагался по 38 долларов. Газ с поставкой из терминала TTF в Нидерландах торгуется выше, и поэтому в скором времени" цены в Азии могут превысить 40 долларов, отметил Тоби Копсон из Trident LNG.

"Основные игроки (в Азии) должны думать о конкуренции с европейскими потребителями, высоких температурах воздуха летом и стратегиях хеджирования рисков роста цен на СПГ зимой в условиях ограниченного предложения", — подчеркнул эксперт.

Между тем в Европе опасаются, что могут возникнуть проблемы при наращивании запасов газа к зиме. Поставки по "Северному потоку-1" сократились, а жаркая погода пришла на юг континента рано.

Стоимость СПГ с поставкой в Северную Европу на условиях DES (поставка с судна) 16 июня составила 34,642 доллара за млн БТЕ, по оценкам S&P Global Commodity Insights. Это на 2,325 доллара за млн БТЕ ниже по сравнению с ценой августовских фьючерсов на газ с поставкой из терминала TTF, сообщил Киаран Роэ из S&P Global Commodity insights.