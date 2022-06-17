С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. "Газпром" рассматривает разные варианты по перенаправлению свободных объемов газа на внутренний рынок, в частности это программы газификации и развития рынка газомоторного топлива, а также обеспечение крупных потребителей — предприятий в Амурской и Ленинградской областях, сообщил РИА Новости член правления, начальник департамента "Газпрома" Геннадий Сухов в кулуарах Петербургского международного экономического форума. В Австрии заявили, что готовы к остановке поставок российского газа

Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья за первые пять с половиной месяцев текущего года сократился на 28,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 65,6 миллиарда кубометров.

"Одно из больших направлений — это использование в качестве газомоторного топлива, потом… продвижение на Дальний Восток, Восточная Сибирь, новые регионы. Для этого реализуется масштабная программа газификации и догазификации", — сказал Сухов.

"Есть крупные потребители, вводятся в ближайшее время в Усть-Луге газоперерабатывающий завод с большими объемами потребления, Амурский газоперерабатывающий завод, там же Амурский газохимический комбинат. Плюс есть много планов у энергетиков по переводу на газ, поэтому планов громадьё", — добавил член правления "Газпрома".

В Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня проходит юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум. Информационным партнером выступает РИА Новости.