МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Власти Канады ведут активные переговоры с правительством ФРГ по ситуации с оборудованием для газопровода "Северный поток", которое находится на ремонте в североамериканской стране, стороны работают над решением проблемы, заявил РИА Новости официальный представитель министерства природных ресурсов Канады Энтони Эртл. В "Газпроме" рассказали о разных вариантах перенаправления свободного газа

"Правительство Канады ведет активные переговоры с ФРГ об этих турбинах, и мы работаем над достижением решения данной проблемы", — сказал Эртл, отвечая на письменный запрос агентства.

Представитель канадского ведомства при этом добавил, что продолжится поддержка "европейских друзей и союзников" для стабилизации энергетических рынков и выработки "долгосрочных и устойчивых решений в контексте поставок энергоресурсов".

Агентство Блумберг с ссылкой на источники сообщало, что ключевое оборудование для функционирования газопровода "Северный поток" не может вернуться после технического обслуживания из Канады из-за антироссийских санкций, поставки в Германию могут быть ограничены на некоторое время. По словам источника, вторая турбина, которая также должна пройти техническое обслуживание, не может быть отправлена за границу. Немецкий концерн Siemens подтвердил, что не может доставить газовую турбину для газопровода "Северный поток" после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций этой страны, компания ищет решение проблемы.

Во вторник "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности из-за задержек в работе немецкой Siemens.