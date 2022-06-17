В "Новатэке" сказали, где Финляндия берет газ, отказавшись от российского
Глава "Новатэка" Михельсон: Финляндия вместо российского газа по трубе покупает российский СПГ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Финляндия, отказавшись от российского трубопроводного газа, покупает СПГ с проекта "Криогаз-Высоцк", загрузка завода в текущих условиях не спадает, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон в рамках ПМЭФ.
"Финляндия сказала, что мы не будем (покупать — ред.) из трубы, а СПГ будем покупать. Официально сказала. Загрузка выше проектной мощности, потому что продаем все, что есть ", — сказал он, отвечая журналистам на вопрос о работе проекта "Криогаз-Высоцк".
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https://1prime.ru/gas/20220617/837218111.html
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