С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Финляндия, отказавшись от российского трубопроводного газа, покупает СПГ с проекта "Криогаз-Высоцк", загрузка завода в текущих условиях не спадает, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон в рамках ПМЭФ. Путин заявил, что цены на нефть и газ поднимаются из-за действий США

"Финляндия сказала, что мы не будем (покупать — ред.) из трубы, а СПГ будем покупать. Официально сказала. Загрузка выше проектной мощности, потому что продаем все, что есть ", — сказал он, отвечая журналистам на вопрос о работе проекта "Криогаз-Высоцк".

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