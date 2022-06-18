МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Читатели немецкой газеты Die Welt резко осудили инициативу снизить на законодательном уровне минимальную температуру в квартирах в связи с сокращением поставок российского газа в Германию. Они обсудили это в комментариях к статье, посвященной этому вопросу. Володин заявил, что Запад изолировал себя сам в попытках изолировать Россию

Ранее глава Немецкого союза городов и общин Герд Ландсберг выдвинул предложение экономить газ путем снижения допустимой температуры в домах жителей ФРГ. Похожую идею высказал и генеральный секретарь экономического совета при Христианско-демократическом союзе Вольфганг Штайгер, который назвал температуру в 20-22 градуса "неоправданным излишеством". В свою очередь, глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер рассказал, что по этому поводу идут обсуждения с властями Германии. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек (партия Зеленых) отметил, что также не может исключать такого варианта развития событий, хотя и отметил, что правительство пока что не приступало к работе над этим вопросом в "активном" формате.

"Согласно законам, нам теперь нужно мерзнуть — по другому это просто нельзя назвать, ведь теперь норма это 16 градусов ночью и 18 градусов днем! Они о детях вообще подумали?", — заявил Nicola H.

"Почти все налогоплательщики и люди на пенсии уже отказываются от отопления ради того, чтобы сэкономить", — отметил пользователь Gernot B.

"Немецкое население уже несет на себе очень тяжелое бремя налогов и пошлин, при этом мы работаем долгие часы и нас продолжают кормить сказками о "богатой стране", хотя на самом деле законы о вынужденной экономии уже написаны и ждут своего часа", — с горечью написал Ingo G.

"Стоп, ведь вроде как санкции должны были больно ударить по Москве?", — с иронией siegfried E.

"Политика "зеленых" по климату с треском провалилась, и подождите, это пока только лето! Суровая реальность разбивает наши мечты, а (антироссийские — прим. ред.) меры отбирают у населения экономическую основу для безбедного существования", — заявил Ulf K.

"Власти Германии попросту развалили свою политику", — подытожил klaus K.